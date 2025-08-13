Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще отхвърли всяко предложение да се откаже от територии в замяна на прекратяване на огъня, като предупреди, че това може да бъде използвано като трамплин за бъдещи руски атаки.

Белият дом: Тръмп разглежда срещата си с Путин като „упражнение по слушане”



Зеленски говори преди наближаващата среща между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък.

Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение ще включва „някаква размяна на територии“ и се смята, че едно от исканията на Путин е Киев да предаде и последните части от региона Донбас, които не са под руски контрол.



Междувременно руските войски продължават лятната си офанзива, като превзеха 10 км близо до източния град Добропилия.

Редактор: Габриела Винарова