„Има реален шанс за мир в Украйна”. Това обяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц след конферентен разговор между европейските лидери, ръководителите на НАТО, ЕК, президентите на Украйна и САЩ.

Дни преди Доналд Тръмп да се срещне с Владимир Путин, Европа и Вашингтон се опитаха да излязат с обща позиция.

Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и дали тя ще бъде трайна?

След края на разговора Мерц обяви, че няма никакъв шанс да бъдат признати за руски завзетите украински територии, а Тръмп се е съгласил с това. Европа е дала ясно да се разбере, че интересите ѝ съвпадат с тези на Украйна, а приоритет на преговорите, които ще се проведат в петък в трябва да бъде прекратяването на огъня.

„Европейските страни правят всичко възможно, за да „помогнат за определянето на дневния ред” за срещата между Тръмп и руския президент Владимир Путин в петък”, каза Фридрих Мерц.

Той добави, че Украйна „трябва да бъде на масата“ за преговори по време на следващите разговори, които ще последват на срещата между Тръмп и Путин.

Еманюел Макрон каза, че Тръмп е изразил решимост да постигне прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Той добави, че Тръмп ще се „бори“ за бъдеща тристранна среща както с Путин, така и със Зеленски.

„Президентът Тръмп беше много ясен относно факта, че Съединените щати искат е прекратяване на огъня по време на тази среща в Аляска. Вторият елемент, който беше много ясно изразен от президента Тръмп, е, че въпросът за украинската територия може и ще бъде договорен само от украинския президент”, каза френският президент Еманюел Макрон.

„Казах на президента Тръмп и на всички наши европейски колеги, че Путин блъфира, опитва се да окаже натиск преди срещата в Аляска по целия украински фронт, Русия се опитва да покаже, че може да окупира цяла Украйна. Разбира се, това е тяхното желание”, заяви Володимир Зеленски.

Европа и САЩ са „обединени в усилията за прекратяване на тази ужасна война“ в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. „Оценявам лидерството на Тръмп и тясното сътрудничество със съюзниците. Топката сега е в полето на Путин“, написа Рюте в X, цитиран от АФП.

На срещата присъства и премиерът Росен Желязков. По-късно, той публикува позицията си в X:

„Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат, без участието на САЩ. На днешната среща обсъдихме предстоящата среща в Аляска. Ние ще продължим да работим в тясно сътрудничество както със САЩ, така и с Украйна за постигане на мир, дългосрочна стабилност и проспиритет”, написа Желязков.

