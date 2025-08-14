САЩ полагат искрени усилия за край на войната в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС.

Той свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския си колега Доналд Тръмп в Анкоридж, в американския щат Аляска, информира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава.

Той не изключи в бъдеще нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира, информират "Ройтерс" и ТАСС.

"Бих искал да ви запозная с това на какъв етап се намираме в контактите с настоящата американска администрация, която, според мен, полага доста активни и добросъвестни усилия за прекратяване на военните действия, намиране на изход от кризата и постигане на споразумения, които биха били в интерес на всички страни, замесени в конфликта", заяви Путин.

Путин допълни, че разговорите със САЩ са насочени към създаване на дългосрочни условия за мир между двете страни, в Европа и по света като цяло, като това би било възможно, ако се постигнат договорености по въпросите на стратегическите оръжия в следващите етапи от диалога.

