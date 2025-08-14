Мъж от пловдивско село е подал неверен сигнал за атентати на летищата в София и Пловдив. Посочил е, че разполага с информация за тях. Това съобщи на брифинг зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантев.

Става дума за същото лице, заради чийто сигнал е отклонен от маршрута си самолет от София до Лондон и недопуснат до чешкото въздушно пространство.

"В резултат на издирвателни действия лицето е установено и задържано, като случаят е от 11 август. В момента му се изготвя психиатрична експертиза, за да се установи дали може да носи наказателна отговорност. Мъжът не е криминално проявен. На 36 години е, безработен. Първоначално е бил задържан, впоследствие е приведен в Център за психично здраве. Ако е психично здрав, го грози затвор до две години. Нямаме информация дали на самолета, който е отклонен заради негов сигнал, е пътувало семейството му", допълни прокурор Пантев.

Редактор: Цветина Петкова