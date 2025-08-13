Снимка: iStock
Ситуацията се развива в понеделник вечерта след 22:00 часа
Извънредна ситуация във въздуха. Самолет, пътуващ от България за Великобритания, е бил ескортиран от германски изтребители. Ситуацията се развива в понеделник вечерта след 22:00 часа.
Финландски изтребители ще патрулират над България
Incident: Buzz B738 over Germany on Aug 11th 2025, accompanied by Eurofighters #B738 #SPRNH #FR9962 https://t.co/Ba6patfGkJ— Aviation Herald (@avherald) August 12, 2025
Самолетът „Boeing 737” е изпълнявал полет от София към лондонското летище „Станстед”. На борда е имало 174 души.
„Около 22:00 часа на телефон 112 се поучава сигнал от български гражданин, по-късно е установен, че е от град Пловдив, който заявил, че на полета има палестинец, който ще извърши лоши неща”, заяви транспортният министър Гроздан Караджов.
Веднага е задействан специален протокол за кризисни действия - уведомени са РВД и координационния център на летището в София. Събран е кризисен щаб. Проверката показала, че на борда няма палестинец. Но органите на реда открили друга смущаваща информация, свързана с мъжа, подал сигнала.
„Наскоро се е развел със съпругата си, която е на същия полет заедно с двете им деца. Това дава, донякъде, известна мотивация защо е направил тази постъпка”, заяви Караджов. МВР установява самоличността му и го задържа.
Информирана е авиокомпанията и властите в Сърбия. Междувременно пилотът на полета взима решение да остане във въздуха и да не каца аварийно.
„По маршрута му Чехия отказва да го приеме във въздушното си пространство, така че той прави лека девиация от курса си и продължава през Германия, където е ескортиран от два изтребителя на техните ВВС”, обясни Гроздан Караджов.
Според авиоексперти в подобни ситуации финалната дума е на екипажа на борда.
„Уведомяват командира и той от своя страна взема решение какво е най-безопасно да извърши дали да кацне, дали да продължи полета”, обясни авиоекспертът Ангел Борисов.
„Случаят е интересен, защото Чехия е отказала достъпа на самолета, което не е обичайно. Ако се налага кацане на самолета, би трябва да го пуснат да кацне”, обясни Тодор Иванджиков, Асоциация за авиоиндустрия.
Колкото до пътниците - от ключово значение е те също да останат хладнокръвни, казват авиационни психолози.
„Разбира се, най-добре да се запази самообладание. Понякога различни състояния на тревожност, на притеснения, могат да засилят тези преживявания или пътници, които имат страх от летене”, заяви Елена Пенчева.
На летището в София са били въведени извънредни мерки. Всички багажи на пътуващите към Англия са проверени с куче на „Гранична полиция”. Взривно устройство или директна заплаха не са били установени.
