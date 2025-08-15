Край тесния и студен Берингов пролив, където континентална Америка и Евразия почти се срещат, се намира Аляска – най-големият щат на САЩ. Именно там днес президентът Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят начини за прекратяване на продължаващата вече три и половина години война в Украйна. Но малцина помнят, че Аляска е била част от територията на Русия до 19-и век.

За Путин, първият руски президент, посещаващ района, преминавайки през пролива от Русия, това може да е горчиво символично завръщане, предвид специалната му привързаност и възхищение към руските територии по времето на Царска Русия и СССР.

Аляска, богата на минерали и със стратегическо значение, някога е била във владение на руското царско семейство, докато през 1867 г. не е продадена на САЩ за скромните 7,2 милиона долара - изгодна сделка дори и по съвременните стандарти. При натрупалата се оттогава насам инфлация 7,2 милиона долара днес биха се равнявали на около 160 милиона долара.

Снимка: iStock

Въпреки това, тогава сделката е известна като „Глупостта на Сюард“ - по името на американския държавен секретар Уилям Хенри Сюард, който организирал транзакцията. Това, което някога било смятано за замръзнала пустош, днес е гордостта на Америка заради минералните си ресурси и стратегическото си разположение. Векове след като руските войски се сбогуват с Аляска, Путин ще стъпи там за една изключително важна среща с множество последствия.

Аляска, където териториите на САЩ и Русия почти се пресичат, е практичен и символичен избор за разговора между Тръмп и Путин.

Това дава възможност на руския президент да пробие западната си геополитическа изолация, като се срещне с американския си колега в регион, където Америка и Евразия са най-близо една до друга. Освен това, американският щат е и по-близо до дома за Путин.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков, който е бил и посланик в САЩ, заяви, че мястото „има смисъл“, предвид близостта на двете държави, разделени само от 55 мили през Беринговия пролив.

Снимка: iStock

Губернаторът на Аляска Майк Дънлийви подчерта стратегическото значение на щата. „Аляска е най-стратегическото място в света, намиращо се на кръстопътя между Северна Америка и Азия, с Арктика на север и Тихия океан на юг. Подходящо е тук да се проведат дискусии с глобално значение“, написа Дънлийви в социалната мрежа Х.

Въпреки че днес Аляска е категорично американска територия, заслужава си да си припомним по-ранната ѝ история – как земите са били открити, как Русия ги е управлявала и какви обстоятелства са довели до продажбата ѝ на САЩ.

Историята на Аляска под руско владичество започва през 1728 г., когато датският изследовател Витус Беринг, по време на експедиция, организирана от руския цар, преминава през Беринговия проток. Тогава той открива Аляска за Запада, въпреки че местните индиански народи живеят там от хилядолетия.

Как търговията е оформила руските интереси в Аляска?

До 1799 г. цар Павел I създава Руско-Американската компания с цел да се възползва от доходоносната търговия с кожи, особено на морски видри, което води до колонизацията на региона, започвайки от остров Кодиак, разположен на южното крайбрежие на архипелага. Въпреки това прекомерният лов довежда до почти пълното изчезване на тюлените и видрите в региона, което подкопава икономическата жизнеспособност на руската колония.

Снимка: iStock

През 50-те години на 19 век поражението на Русия в Кримската война (1853–1856 г.) оставя империята в тежко финансово положение и неспособна да защити отдалечената си територия в Аляска, особено срещу потенциалната британска заплаха от съседна Канада.

Защо руският цар решава да продаде Аляска на САЩ?

Изправен пред редица предизвикателства, руският цар Александър II решава да продаде Аляска. Територията била възприемана като бреме – отдалечена, скъпа за поддръжка и уязвима от евентуално британско завоевание.

Преговорите започват още през 1859 г., но са забавени заради Гражданската война в САЩ. През 1867 г. Уилям Сюард – ревностен поддръжник на американската експанзия – финализира сделката с руския дипломат Едуард дьо Щукъл за сумата от 7,2 милиона долара – приблизително по 2 цента за акър (или 1 518 800 квадратни километра).

Критиците в САЩ се подиграват на сделката, наричайки я „Ледника на Сюард“, вярвайки, че Америка е придобила само една замръзнала пустош. Въпреки това, Сюард виждал Аляска като стратегическа база за търговия в Тихия океан и разширяване на американското влияние. Сенатът ратифицира договора на 9 април 1867 г., а официалното предаване на територията става на 18 октомври същата година.

„...Войските бяха строени навреме, точно в 15:30 часа следобед застанаха в положение „за почест”', даден беше сигнал на кораба Ossipee, който трябваше да произведе салюта, и церемонията започна със спускането на руското знаме. Американският флаг беше прикрепен към пилона и започна да се издига, издигнат от моя личен секретар [и син], Джордж Ловел Русо. Отново прозвучаха салюти, като руският брегови батальон даде първия изстрел. Знамето беше издигнато така, че точно в момента, когато достигна върха, гърмежът от голямото оръдие на Ossipee отекна в планините наоколо...“, пише генерал Ловел Русо от армията на САЩ до държавния секретар Сюард.

Снимка: iStock

„Капитан Пещуров се приближи до мен и каза: „Генерал Русо, по заповед на негово Величество императора на Русия, предавам на Съединените щати територията на Аляска”, и с няколко думи аз потвърдих приемането на територията. Церемонията приключи“, добавя Русо в своето писмо.

След продажбата, Аляска преминава от години на забвение към разцвета на Златната треска, което полага основите за трансформацията ѝ в просперираща американска територия и впоследствие – щат.

Как САЩ превърнаха Аляска от „грешка” в „златна жила”

След покупката САЩ първоначално обръщат малко внимание на Аляска. Територията е оставена под военно и финансово управление с минимални инвестиции. Повечето руски заселници напускат и регионът остава слабо населен.

Златната треска в Клондайк през 1896 г. обаче променя всичко. Хиляди се отправят към Аляска, а светът научава за нейните минерални богатства. След златото идват и находките на петрол през 50-те и 60-те години, доказвайки далновидността на Сюард. Оказва се, че покупката не е била грешка, а истински удар.

Аляска става американски щат през 1959 г., а стратегическото ѝ значение нараства по време на Втората световна война и Студената война заради близостта ѝ до Русия. Днес икономиката на Аляска се опира на добива на петрол и газ, риболов и туризъм.

От подигравана покупка до ключов елемент в отбраната на САЩ и арктическата им позиция – Аляска е изминала дълъг път. Регионът има и огромно геополитическо значение – фактор, който ще играе роля и в предстоящата среща между Тръмп и Путин.

