Днес е денят на очакваната с огромен интерес среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Руският държавен лидер похвали „искрените усилия” на САЩ да прекратят войната в Украйна и намекна за възможно ново споразумение за контрол на ядрените оръжия. Тръмп от своя страна заяви, че вярва, че Путин е готов за сделка и ще разбере дали това наистина е така още в първите минути от разговора им.

В рамките на час: Четири руски самолета излетяха за Аляска

Срещата в Аляска трябва да започне около 22:00 ч. българско време. Най-напред е предвиден разговор на четири очи, с присъствието единствено на преводачи, след което към двамата президенти ще се присъединят и високопоставени членове на техните делегации.

Разговорите ще бъдат последвани от съвместна пресконференция.

„Тръмп знае от опита си по време на първия мандат, че събития като тази среща на върха ще получат огромно медийно отразяване. Той ще е в центъра на вниманието. Ще има среща с Владимир Путин, което не се е случвало с никой западен лидер от доста дълго време насам. И както каза в понеделник, той вярва, че за 2 минути ще разбере дали има перспектива за сделка. Това означава, че не е нужно да знае нищо, просто чувството му за сделка ще му подскаже. И по какъвто и начин да излезе от разговорите - с разумно предложение за Украйна или без - ще бъде огромна новина”, коментира Джон Болтън, бивш съветник по национална сигурност на Доналд Тръмп.

Графикът на Тръмп

Президентът на САЩ ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 6,45 ч. източноамериканско време (13,45 ч. българско), предаде "Ройтерс", като се позова на приблизителен график, разпространен от Белия дом.

Самолетът на американския държавен глава ще излети обратно към Вашингтон в 17,45 ч. местно време (4,45 ч. българско време на 16 август).

"Срещата на отложените надежди"

Военният експерт от Атлантически съвет в България капитан Васил Данов каза в ефира на ''Здравей, България, че не очаква от нея да произлезе нещо съществено. "Няма основания да се говори за напредък. Единият договарящ бърза, а другият съвсем не. Това поставя двамата в неравностойно положение. Тръмп обяви още с встъпването си в длъжност примирието в Украйна като свой приоритет, но вероятно отново ще му се наложи да се сблъска с неотстъпчивостта на американския президент", коментира той.



Журналистът Валерий Тодоров смята за възможно предложение за размяна на територии, но версиите включват различни области. "Важно е да се отбележи, че всички обсъждани земи са украински, така че Киев потенциално няма да се съгласи. САЩ ще разменят нещо, което не е тяхно. По отношение на Украйна срещата е прибързана, тъй като позициите силно се разминават, но може да се постигне договореност за стратегическите ядрени оръжия. Путин ще се опита да постигне целите си като пощади егото на Тръмп. Той пък трябва да убеди руския държавен глава да се срещне със Зеленски. Една тристранна среща би била очакван резултат. Затова наричат тази среща - на отложените надежди, а не с цел миротворчество", заяви той.

Военно-политическият анализатор Камен Невенкин определи лидерската среща като изключително скъп пиар, от който имат нужда и двете страни. "Каквото и да се договорят за Украйна, когато самата тя не участва в разговорите, това няма никакво значение. Путин сам си е сложил юридически граници, от които не желае да отстъпва. Нито една от четирите области, които иска да присъедини, не владее напълно. Руската Конституция трябва да се промени, за да се съгласи руският президент да отстъпи. За да спре огънят, Путин трябва само да го заповяда, но той с нищо не показва, че желае това да се случи. Срещата му с Тръмп показва, че лидерът на Русия не е толкова международно изолиран, докато американецът предприе чисто популистки ход", отбеляза той.