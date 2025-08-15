Товарен влак с 34 вагона с дизелово гориво дерайлира в района на село Пясъчево, Община Симеоновград. Пламнали са осем от вагоните, каза пред NOVA главен комисар Александър Джартов. Инцидентът е станал извън населеното място.

Малко след 8.00 ч. в петък пожарът е потушен, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов.

"Вече няма огън, а само дим и изпарения. Всички цистерни се обливат със студена вода, за да не се получи ново самовъзпламеняване. Става дума за всички 34 цистерни с дизелово гориво, не само осемте запалени. Ще изтеглим композицията на безопасно разстояние, веднага щом от Пожарната ни позволят. Няма жертви и засегнати населени места. За час и половина пожарът беше локализиран и овладян. Не мисля, че скоростта, с която влакът се е движел, е била фактор за дерайлирането в този случай", съобщи Караджов.

Той каза още, че пътническите композиции, минаващи по линията през Пясъчево, ще бъдат спрени до преместването на цистерните. Комисар Джартов пък препоръча на хората да не се приближават към мястото.

