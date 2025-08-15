Генералният щаб на Украйна потвърди, че въоръжените сили са поразили петролна рафинерия в Сизран, в руската Самарска област и са нанесли удар по руски команден пункт във временно окупираната част на Донецка област, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация на украинската армия във „Facebook“.

Като част от намаляването на възможността на руснаците за офанзива, в ранните часове на 15 август подразделения на Специалните оперативни сили на въоръжените сили на Украйна, в сътрудничество с други части на отбранителните сили, нанесоха щети, довели до пожар, на редица важни обекти на руския агресор, пише "Укринформ".

Генералният щаб на украинската армия все още изяснява последиците от атаката по контролният център на 132-ра отделна моторизирана стрелкова бригада на 51-ва армия на Руската федерация в Енакиево, Донецка област.

Днешните украински удари бяха нанесени броени часове преди среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, на която ще бъде обсъдена войната в Украйна, но на която Киев не е поканен, пише Ройтерс.

Украйна съобщи за дим близо до пристанището на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ

Според нови данни на украинския генерален щаб, публикувани днес, по-голямата част от тазгодишните украински удари навътре в Русия са насочени срещу нефтени рафинерии и „съоръжения за съхранение“ от неуточнено естество.

Областният управител на Самара, цитиран от "Ройтерс", каза, че атака с дронове е предизвикала пожар в неуточнено „промишлено предприятие“ в областта, но огънят е бил бързо потушен. Руското министерство на отбраната заяви, че е свалило украински дронове над девет области.

Общо 7% от успешните удари на Украйна на руска територия от началото на 2025 г. са поразили транспортни терминали и пристанища, заяви украинската армия и добави, че повечето от украинските удари са били на разстояние между 200 и 1000 километра. По украинска оценка ударите ѝ са нанесли щети за 74,1 милиарда долара тази година.

