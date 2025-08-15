Снимка: gettyimages/Видео:"Ройтерс"
-
Бойко Борисов: Група леви партии, начело с президент популист, бранят рушащи се държавни имоти
-
Какво се очаква от новия политически сезон тази есен
-
Зрелищният "декор" на срещата Тръмп-Путин: Какво се знае за военната база "Елмендорф-Ричардсън" (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Ключова среща: Путин и Тръмп ще разговарят в Аляска
-
Тръмп смята, че мирни преговори между Путин и Зеленски са възможни (ВИДЕО)
-
Путин: САЩ полагат искрени усилия за край на войната в Украйна
Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 ч. българско време
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на път за Аляска, където ще се срещне с руския си колега Владимир Путин. Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 ч. българско време от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд.
Запитан каква е разликата между предстоящата лична среща с Путин и техните телефонни разговори досега, Тръмп изрази увереност, че на срещата в Аляска може да бъде постигната сделка.
„Разбираме се“, каза Тръмп пред журналисти на борда на самолета. „Има взаимно уважение и мисля, че ще излезе нещо от това.“, добави той.
Тръмп посочи, че руските атаки с дронове срещу Украйна в момента са част от преговорната стратегия на Путин преди разговорите в Аляска. „Опитва се да подготви сцената. В неговото мислене това му помага да сключи по-добра сделка. Всъщност му вреди.“, заяви американският президент.
Тръмп допълни, че е отворен за икономически разговори с Путин, отбелязвайки, че руският държавен глава пристига на срещата в Аляска с група бизнесмени. „Бих обсъдил това, защото е едно от нещата, които те искат. Биха искали да получат част от това, което аз създадох в икономиката“, каза той.
Снимка: Gettyimages
Полетът до базата Елмендорф–Ричардсън ще продължи около седем часа, предаде "Уолстрийт Джърнъл".
Тръмп се придружава от държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесънт, министъра на търговията Хауърд Лътник, специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и директора на ЦРУ Джон Ратклиф, както и от други високопоставени сътрудници, съобщи Белият дом.
Снимка: Gettyimages
Срещата в Аляска трябва да започне около 22:00 ч. българско време. Най-напред е предвиден разговор на четири очи, с присъствието единствено на преводачи, след което към двамата президенти ще се присъединят и високопоставени членове на техните делегации. Разговорите ще бъдат последвани от съвместна пресконференция.
Снимка: Gettyimages
ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Емил Йорданов
Последвайте ни