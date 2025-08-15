Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на път за Аляска, където ще се срещне с руския си колега Владимир Путин. Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 ч. българско време от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд.

Запитан каква е разликата между предстоящата лична среща с Путин и техните телефонни разговори досега, Тръмп изрази увереност, че на срещата в Аляска може да бъде постигната сделка.

„Разбираме се“, каза Тръмп пред журналисти на борда на самолета. „Има взаимно уважение и мисля, че ще излезе нещо от това.“, добави той.

Тръмп посочи, че руските атаки с дронове срещу Украйна в момента са част от преговорната стратегия на Путин преди разговорите в Аляска. „Опитва се да подготви сцената. В неговото мислене това му помага да сключи по-добра сделка. Всъщност му вреди.“, заяви американският президент.

Тръмп допълни, че е отворен за икономически разговори с Путин, отбелязвайки, че руският държавен глава пристига на срещата в Аляска с група бизнесмени. „Бих обсъдил това, защото е едно от нещата, които те искат. Биха искали да получат част от това, което аз създадох в икономиката“, каза той.

Снимка: Gettyimages

Полетът до базата Елмендорф–Ричардсън ще продължи около седем часа, предаде "Уолстрийт Джърнъл".

Тръмп се придружава от държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесънт, министъра на търговията Хауърд Лътник, специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и директора на ЦРУ Джон Ратклиф, както и от други високопоставени сътрудници, съобщи Белият дом.

Снимка: Gettyimages

Срещата в Аляска трябва да започне около 22:00 ч. българско време. Най-напред е предвиден разговор на четири очи, с присъствието единствено на преводачи, след което към двамата президенти ще се присъединят и високопоставени членове на техните делегации. Разговорите ще бъдат последвани от съвместна пресконференция.

Снимка: Gettyimages

Редактор: Емил Йорданов