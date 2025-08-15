Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Срещата между Тръмп и Путин се очаква да започне около 22 часа българско време
Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Аляска за историческа среща на върха с руския си колега Владимир Путин. Air Force One кацна във военната база "Елмендорф–Ричардсън", където ще се проведат разговорите между двамата лидери, които се очаква да започнат около 22 часа българско време, съобщава Sky News.
Малко след Air Force One кацна и руски правителствен самолет, съобщава "Ройтерс". Световната агенция се позова на уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24.
Путин ще пристигне навреме в Анкоридж за срещата с Тръмп
Към момента не е ясно дали Путин е на борда, уточнява "Ройтерс". Самолетът е излетял от град Магадан, в руския Далечен изток, където руският президент беше на посещение по-рано в петък
Редактор: Методи Георгиев
