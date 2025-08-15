Снимка: БТА
"Владимир Путин трябва да докаже, че е сериозен за спиране на войната", каза премиерът на Великобритания
Владимир Путин трябва да докаже, че е сериозен за спиране на войната. Това каза премиерът на Великобритания, с което добре обобщи позицията на повечето големи европейски държави. В Европа има притеснение, недоволство и песимизъм преди срещата в Аляска. Както Тръмп, така и Путин игнорират призивите на Европа да присъстват на преговорите, защото са пряко засегнати.
НА ЖИВО: Започна ключовата среща между Тръмп и Путин в Аляска
Европейците се опитват да имат единна позиция, за да й придадат повече тежест. Тя най-общо може да се обобщи така - не е приемливо Украйна и Европа да не присъстват на преговорите за края на война, която се води в Украйна и представлява най-големият конфликт в Европа от 80 години. Също така Европа настоява, че Русия няма право да бъде наградена за агресивната, незаконна война с придобиването на украински територии. Доналд Тръмп директно говори за „размяна на територии”. Това е била основна точка в разговора, който имаха по-рано през седмицата американския президент и няколко европейски лидери. Може би в резултат на този разговор, днес, на самолета по път към Аляска, Доналд Тръмп каза, че това трябва да е решение, което да вземат украинците.
