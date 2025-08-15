-
Според нея трябва да има бъдеща тристранна среща с участието на Киев
Бившият посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова коментира пред NOVA очакваната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, подчертавайки значението на формата и възможните последици. Още в началото тя изрази одобрение от решението разговорите да бъдат във формат три на три, а не на четири очи.
„За мен това е правилният подход и имам известно дори облекчение, че фактически това е професионалното конструиране на едни такива разговори. Особено когато не е имало предварителна подготовка, каквато обикновено се прави за подобна среща“, поясни Поптодорова.
Поптодорова обърна внимание и на най-големите отсъстващи от срещата – Украйна и Европа. Тя коментира и възможността за бъдеща тристранна среща с участието на Киев.
„Аз смятам, че това е задължително. Абсурдно е да се решава съдбата на една държава в нейно отсъствие. Най-малкото, което може да се постигне между Тръмп и Путин сега, е да се договори именно такава следваща среща.“
Поптодорова подчерта, че присъствието на външните министри и още по едно трето лице от всяка страна е положителен знак:
„Много важно е, че ще бъдат и външните министри там и, съответно, според преценката на двамата президенти – по още едно трето лице, което е еднакво добре ангажирано с темата. Това е добра новина“
Относно първите кадри и езика на тялото на двамата лидери, тя беше скептична, че това е показател за реален напредък:
„Те винаги са имали добър език на тялото. При предходната им среща в Хелзинки президентът Тръмп беше много щедър към своя събеседник, като дори оспори заключенията на собствените си служби. Сега трябва да видим обаче как ще е вербалният език, който всъщност ще определи дали ще има примирие.“
Целия разговор гледайте във видеото.
