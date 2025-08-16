В нощта, в която руският лидер Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп се срещнаха в Аляска, Русия е изстреляла 85 дрона и балистична ракета срещу Украйна, съобщи властите. Те посочват, че Москва е атакувала с балистична ракета "Искендер-М и дронове от типа "Шахед" във фронтови райони в четири региона.

Историческата среща в Аляска: Путин и Тръмп не се споразумяха за мир в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Москва обяви, че е постигнала напредък в източната част на страната, като е продължила наземните си атаки и напредъка си по време на преговорите.

А Министерството на отбраната съобщи, че руските сили са превзели още две селища на украинска територия.

Става въпрос за населени места в украинските Донецка и Днепропетровска област. Според ведомството под контрола на руските войски вече се намират селищата Колодези в Донецка област и Вороное в съседната Днепропетровска област.

Редактор: Цветина Петкова