По време на своята визита в петък за срещата с американския си колега Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин е подарил мотоциклет „Урал” на жител на Анкъридж, предаде „Ройтерс”.

Ключовете за мотора били връчени на Марк Уорън от служител на посолството на Русия в САЩ пред хотела в Анкъридж, където бе настанена руската делегация. Служителят посочи, че подаръкът е направен лично от руския държавен глава.

До неочаквания жест се стигнало, след като журналисти от "Първи канал" на руската телевизия срещнали случайно Уорън по улиците на града точно преди срещата на върха. Те се спрели и разгледали стария мотоциклет на Уорън.

Самият той споделил пред репортер на телевизията, че не успява да намери резервни части за мотора си, включително нов стартер, тъй като фабриката, която ги произвежда, се намира в Украйна. Журналистът попитал Уорън дали ще е добре за него, ако Путин и Тръмп решат конфликта по време на срещата в Аляска, и той отговорил положително.

Компанията "Урал", чиято централа сега се намира в американския щат Вашингтон, обяви, че всички нейни мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан. След началото на войната в Украйна фирмата прекрати всякакво производство в Русия, отбелязва „Ройтерс”.

Редактор: Цветисиана Костова