В първите години от 25-годишното управление на Владимир Путин двустранните срещи с американските му колеги бяха чести. С времето обаче, особено след незаконната анексия на Крим през 2014 г. и обвиненията за намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., контактите станаха по-редки и по-хладни. Днес, за първи път от години, Путин ще се срещне с Доналд Тръмп на американска земя в Аляска.

► Путин и Джо Байдън

Двамата се срещнаха лично само веднъж – в Женева през юни 2021 г. По това време Русия струпваше войски по границата с Украйна, а САЩ обвиняваха Москва в кибератаки. Кремъл засилваше репресиите – опозиционерът Алексей Навални вече бе в затвора, а протестите за освобождаването му бяха жестоко потушени.

Разговорите в Женева продължиха три часа без сериозен пробив. Двамата лидери си размениха учтиви изявления за „взаимно уважение“, но подчертаха диаметрално противоположните си позиции.

Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин (ВИДЕО)

Последваха видеоконференция през декември 2021 г. и телефонен разговор през февруари 2022 г., броени дни преди пълномащабната инвазия в Украйна. След началото на войната публично оповестени контакти между тях вече няма.

► Путин и Доналд Тръмп

В първия мандат на Тръмп двамата се срещнаха шест пъти – на и в рамките на срещи на Г-20 и АТИС. Най-запомняща остана срещата в Хелзинки през юли 2018 г., когато Тръмп публично постави под съмнение заключенията на собствените си разузнавателни служби относно руската намеса в изборите през 2016 г., заявявайки, че вярва на Путин.

„Имам голямо доверие в разузнавателните си служби, но ще ви кажа, че президентът Путин беше много категоричен и силен в отричането на това“, заяви тогава Тръмп.

След завръщането на Тръмп в Белия дом тази година двамата са провели около шест телефонни разговора, за които има публична информация.

► Путин и Барак Обама

Обама се срещна с Путин девет пъти, а с Дмитрий Медведев – още 12. В периода на Медведев (2008–2012) Вашингтон и Москва говореха за „рестарт“ на отношенията и работеха по споразумения за контрол над въоръженията. Именно тогава държавният секретар Хилари Клинтън подари на Сергей Лавров символичен бутон с надпис „reset“ – но с грешен превод на руски („претоварване“ вместо „рестарт“).

След официалното завръщане на Путин в Кремъл през 2012 г. напрежението нарасна. Обама отмени визита в Москва през 2013 г. след като Русия даде убежище на Едуард Сноудън.

Анексията на Крим през 2014 г. и войната в Донбас доведоха до тежки западни санкции и срив в отношенията. Руската намеса в Сирия през 2015 г. усложни още повече диалога. Последната им среща бе в Китай през септември 2016 г.

► Путин и Джордж Буш-младши

Путин и Буш-младши са се срещали 28 пъти. Първата им среща през 2001 г. накара Буш да каже, че е „усетил душата“ на Путин. През 2002 г. подписаха договора за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия (SORT).

След атентатите на 11 септември 2001 г. Путин бе първият световен лидер, който се обади на Буш, за да изрази съболезнования и подкрепа. Той позволи на САЩ да използват военни бази в Централна Азия за операцията в Афганистан.

Путин нарече Буш „достоен човек и добър приятел“, подчертавайки, че добрите отношения с него са му помогнали да намери изход от „най-острите и конфликтни ситуации“.

► Путин и Бил Клинтън

Клинтън посети Москва през юни 2000 г., месец след встъпването на Путин в длъжност. Те проведоха лична среща, неформална вечеря, обиколка на Кремъл и присъстваха на джаз концерт. Темите включваха контрол над въоръженията, кризата в Северен Кавказ и ситуацията на Балканите.

На пресконференция на следващия ден Клинтън заяви, че Русия под ръководството на Путин „има шанс да изгради просперитет и сила, като същевременно защитава свободата и върховенството на закона“.

Двамата се видяха още три пъти през 2000 г. – на Г-8 в Япония, на Срещата на хилядолетието, организираха от ООН в Ню Йорк, и на АТИС в Бруней.

В интервю миналата година Путин разкри, че през 2000 г. е попитал Клинтън дали Русия може да се присъедини към НАТО. Според него първоначалният отговор бил „да, интересно“, но впоследствие САЩ отхвърлили възможността. Путин използваслучая, за да подчертае, че Западът не е имал намерение да интегрира Русия.

