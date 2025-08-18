Американският президент Доналд Тръмп заяви, че освобождаването на заложниците, държани от „Хамас“ в Газа, ще стане възможно единствено при „конфронтиране и унищожаване“ на групировката. В публикация в своята платформа Truth Social той подкрепи разширяването на военните действия на Израел към Газа сити.

„Ще видим завръщането на останалите заложници само когато „Хамас“ бъде конфронтиран и унищожен. Колкото по-скоро това се случи, толкова по-големи ще са шансовете за успех“, написа Тръмп, предаде The Times of Israel.

Trump: We will only see the return of the remaining hostages when Hamas is confronted and destroyed!!! pic.twitter.com/rW8EQSbH1b — Amit Segal (@AmitSegal) August 18, 2025

Той също заяви, че именно той е договорил освобождаването на „стотици заложници“ по време на предишни преговори, въпреки че при примирието между януари и март „Хамас“ пусна общо 30 души – 20 израелски цивилни, петима войници и петима тайландски граждани, както и телата на осем убити израелци. Допълнително един американско-израелски заложник бе освободен през май като „жест“ към Вашингтон.

Тръмп добави: „Аз бях този, който сложи край на 6 войни само за 6 месеца. Аз бях този, който унищожи ядрените съоръжения на Иран. Играйте, за да печелите, или изобщо не играйте!“

Изказването идва на фона на нарастващото напрежение около възможната израелска операция в Газа сити и продължаващите усилия за освобождаване на останалите заложници.

