Снимка: gettyimages
Американският президент обвини Барак Обама, че дал Крим на Путин без нито един изстрел
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски може „почти незабавно“ да сложи край на войната с Русия, но възстановяването на контрола върху окупирания от Русия Крим и присъединяването на Украйна към НАТО не подлежат на обсъждане.
„Президентът Зеленски може да приключи войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да се бие“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social в навечерието на срещата си в Белия дом с украинския и европейски ръководители.
„Няма връщане на дадения от Обама Крим (преди 12 години, без нито един изстрел!) и БЕЗ ВЛИЗАНЕ НА УКРАЙНА В НАТО. Някои неща никога не се променят!!!“, добави той.
По-късно постът му беше споделен и от ключовия съветник на Путин и главен руски преговарящ Кирил Дмитриев. „Тръмп и неговият екип настояват за истинско решение. Нека решаването на проблемите и мирът надделеят по време на Големия ден“, написа той в X, имайки предвид срещата в с украинския президент Володимир Зеленски.
Дмитриев, който също е начело на руския суверенен фонд, беше сред няколкото руски официални лица, които се присъединиха към президента Владимир Путин в Аляска в петък, за да се срещнат с Тръмп на внимателно наблюдавана среща на върха. По време на срещата не беше постигнато споразумение, но администрацията на Тръмп заяви, че са постигнали значителен напредък.
Двустранната среща между американския президент и украинския му колега ще се състои в 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха днес в прессъобщение от администрацията на Тръмп.
Два часа по-късно той ще разговаря с голяма делегация от европейски лидери. За да подкрепят украинския президент Зеленски, там пристигат ръководителите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Финландия, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те ще имат нелеката задача да убедят Доналд Тръмп, че е време да засили натиска върху Русия - нещо, което до момента светът не вижда.
„В крайна сметка желанието ни е да представим единен фронт между европейците и украинците в този момент на разрешаване на конфликта, като потвърдим кой е на страната на мира, кой е на страната на международното право, но преди всичко - как можем колективно да гарантираме спазването на международния ред и защитата на колективната ни сигурност, защото от това зависи сигурността на европейците и Франция. Ако днес сме слаби в отношенията си с Русия, подготвяме конфликтите на утрешния ден”, коментира френският президент Еманюел Макрон.
Кореспондент: Галина ПетроваРедактор: Калина Петкова
