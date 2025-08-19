Снимка: iStock
Причината е профилактика на тол камера
Въвежда се временна преорганизация на движение при 83-и км на АМ "Марица" в посока Пловдив.
Органичението ще важи на 19 август от 10:30 часа и ще продължи в рамките на 40 минути до 11:10 часа.
Причината за промяната на движението е профилактика на тол камера в участъка на област Хасково, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение.Редактор: Методи Георгиев
