Геополитическото напрежение около Тайван се задълбочава. В края на юли хакерската група Blackmoon публикува десетки документи, разкриващи напредъка на Mech – руски научноизследователски проект за автоматизирана система за командване на въздушно-десантните войски на Китайската народноосвободителна армия (НОАК), съобщава руската независима медия „Инсайдър“.

Системата е предназначена за управление и координация на въздушно-десантни операции: от предаване и защита на данни до тактическо планиране и определяне на цели. Според медията крайната цел е ясна – да се повиши способността на Китай за евентуално нахлуване в Тайван, което потвърждава опасенията на НАТО от китайско-руски военен съюз.

Военни анализатори смятат, че подобна атака е малко вероятна заради очакваните огромни загуби, но не я изключват напълно. Междувременно руски митнически документи, с които „Инсайдър“ разполага, показват пратка на стойност над 4,2 млн. евро с „продукти за военна употреба“, изпратена от Русия до Китай през 2024 г. Подобни, макар и по-малки, доставки са документирани още от 2020 г.

Разследването разкрива и програма за обучение на китайски военни специалисти – около 60 войници от НОАК са преминали над 430 часа теоретично и практическо обучение по радиостанции и телекомуникационни системи за военни превозни средства.

Партньорството между Москва и Пекин датира от 2023 г., когато делегация от 17 китайски служители посети Москва. Сред тях са били високопоставени представители на китайските военновъздушни сили и Централната военна комисия. През 2024 г. подобна среща е проведена и в Пекин.

Според „Инсайдър“ икономическата логика на сътрудничеството е очевидна: Русия трудно произвежда рентабилно военно оборудване заради санкции и прекъснати вериги за доставки, но нейните експерти по софтуер и оптимизация остават ценен ресурс. В Тайпе тези разкрития предизвикват сериозни опасения за бъдещето.

