В автомобила нямало включен климатик или отворени прозорци
60-годишна българка беше задържана и глобена с 1000 евро, за това че е оставила кучето си в колата в горещото време. Това се е случило във вторник, в Неа Врасна, област Централна Македония.
Жената изоставила домашния си любимец в автомобила си за около 15 минути без включен климатик или отворени прозорци, неспазвайки правилата за хуманно отношение към животното.
По случая е образувано досъдебно производство.
