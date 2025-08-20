60-годишна българка беше задържана и глобена с 1000 евро, за това че е оставила кучето си в колата в горещото време. Това се е случило във вторник, в Неа Врасна, област Централна Македония.

Жената изоставила домашния си любимец в автомобила си за около 15 минути без включен климатик или отворени прозорци, неспазвайки правилата за хуманно отношение към животното.

По случая е образувано досъдебно производство.