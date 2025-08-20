Часовете след трагедията, при която дете загина след падане от парашут, показаха, че има неясноти за това кой трябва да контролира и да следи за безопасността на такъв тип дейност и услуга. Премиерът Росен Желязков е възложил на министрите да дадат предложения за изцяло нова регулация.

"Изключителна човешка трагедия, която ни кара да не стоим нито безучастни, нито равнодушни по темата с това какви биха могли да бъдат ангажиментите на публичните власти по регулиране на тези процеси. Трябва държавата да предприеме необходимите действия по начална превенция, по отношение на безопасността и по отношение на намаляване на риска, както и последващ контрол. Затова съм възложил на съответните министри и на агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности", съобщи Желязков.

"В началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства, извършена е и проверка инцидентна на 16 юли която е на средството и на капитана на моторната лодка. Нарушения не са открити. Липсва ясна правна регламентация на какви условия за безопасност те трябва да отговарят", коментира той.

Междувременно Окръжната прокуратура повдигна обвинение на тримата задържани за инцидента със загиналото 8-годишно дете.

Работата по установяването на доказателствата продължава под ръководството на окръжната прокуратура. Водолази ще търсят скъсаните катарами на колана, довели до падането във водата от парашут на детето от 50 метра височина. Водолазният екип ще извърши оглед на морсокото дъно в района на падането, за да се открият доказателства.