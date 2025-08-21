Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
126 семейства живеят в „сградата на ужасите”
Санкционираха фирмата за надзор, позволила цял блок в Свищов да остане без парапети на балконите. Припомняме, че 80-годишен мъж падна и загина от необезопасена тераса. Във въпросната сграда живеят 126 семейства. Балконите им са напълно открити и с парапети, изрязани преди месеци. При всеки дъжд хората се страхуват и от наводнения. След трагичния инцидент работници поставили дъски на терасите и ги закрепили с тел.
„В шок сме. Ако имаше укрепление, можеше да не се стигне до това”, сподели жената на загиналия – Катя Босилкова.
80-годишен мъж загина след падане от необезопасена тераса в Свищов
„От над два месеца сме без тераси. Ремонтът започна и после майсторите изчезнаха. Има опасност от нови инциденти”, каза живееща в сградата.
„От събота, когато получихме сигнал за инцидента, спряхме строежа до обезопасяването на блока. Не мога да коментирам дейността на фирмата. Това са европейски средства по Плана за възстановяване. Има си ред и начин на разплащане”, обясни в ефира на „Здравей, България” кметът на Свищов Генчо Генчев.
