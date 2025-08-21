Окръжната прокуратура в Русе предаде на съд 30-годишен мъж, обвинен за палеж на две сгради и убийството на двама души, предаде БТА. Престъпленията са извършени на 28 март и на 11 май миналата година.

Според обвинението мъжът и неговата приятелка често употребявали алкохол. Живеели в различни квартири или при познати.

На 28 март обвиняемият подпалил порутена къща, в която били убитите 64-годишен мъж и 58-годишна жена. Мотивът на извършителя бил отмъщение във връзка личен конфликт на жертвата с приятелката на обвиняемия. Пожарът е застрашил и съседните имоти, твърдят още от държавното обвинение.

На 11 май, след като приятелката на 30-годишния обвиняем го напускала и подала жалби за системен тормоз, обвиняемият подпалил квартирата, в която тя живеела.

По думите на прокурора мъжът е с мярка за неотклонение „задържане под стража”. Допреди две седмици е бил в ареста, а след това е преместен в затвора.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от съда.

Редактор: Петър Иванов