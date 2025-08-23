Заснемането на петия сезон на хитовата поредица „Емили в Париж“ беше преустановено след смъртта на помощник-режисьор във Венеция. Трагедията се е случила само няколко дни преди края на снимките, съобщава ДПА.

Помощник-режисьорът е 47-годишен италианец, който е колабирал на снимачната площадка в хотел във Венеция, потвърдиха в петък представители на градската администрация. Медиците не са успели да го реанимират и властите подозират, че е получил сърдечен удар.

Все още не е ясно за колко време ще бъдат спрени снимките. Въпреки че действието на „Емили в Париж“ се развива във френската столица, някои епизоди от новия сезон се снимат в Италия, включително в Рим и Венеция.

Сериали и филми, които превърнаха градове в световни атракции

Снимките във Венеция трябваше да продължат до понеделник, след като по-рано през май бяха заснети сцените в Рим.

Според италиански медии помощник-режисьорът е починал по време на заснемането на една от последните сцени в един от най-известните хотели в града.

Според информациите той е роден във Венеция и е работил в международната филмова индустрия в продължение на много години. Общинският съвет изрази съболезнования на семейството му.

"Емили в Париж" или в Рим: Две европейски столици влизат в битка за милиони (ВИДЕО)

Редактор: Габриела Винарова