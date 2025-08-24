Кризисен щаб ще търси решение на проблема с безводието. На този фона в Плевен се подготвя втори мащабен протест тази вечер. Той е обявен за 17:30 часа пред ВиК, след което ще се пренесе пред община Плевен.

Жители на града се оплакват, че имат вода по 3 маса сутрин и по 3 часа вечер и то на привилегировани места.

Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание заради водната криза

„Точно влязох в банята и водата спря. Бях нощна смяна, като се прибера и водата спира”, заяви Владимир Величков.

„Искаме реални адекватни действия. Не искаме предпроектни проучвания на язовир Черни осъм, където всички са против това нещо. Просто искат едни пари да бъдат взети и само на документ да има нещо. Ние искаме смяна на тръби, искаме ясни критерии. Каква е стойността на тръбите, които ще бъдат подменени, кой ще изпълнява, на какви цени, какви срокове, каква гаранция? Защото сега се обявява кризисен щаб, за да се обяви бедствено положение, да се раздадат едни пари на свои фирми и ние отново да сме в същата задънена улица. Ние искаме контрол на изразходваните средства, искаме вода час по-скоро. Краде се вода за милиони, ще го докажа”, заяви Борислав Цветанов, организатор на протеста.