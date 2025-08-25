Жена загина, а петима са ранени при катастрофа на пътя Габрово-Севлиево. Ударили са се три автомобила. Инцидентът станал в неделя вечерта около 22:45 ч.

Кола изхвърча от пътя и се преобърна по таван в Монтанско, има жертва

По неясни причини лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж, е ударил пътнически бус, пълен с хора, и още една кола. Ранени са петима души, а една жена загива.

Алкохолната проба на водача, причинил катастрофата, е отчела 2,24 промила. Образувано е досъдебно производство. Пияният шофьор е задържан.