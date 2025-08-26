В година, белязана от конфликти, пет държави продължават да се нареждат сред най-мирните в света. Жители разкриват как политиките и културата оформят ежедневието и създават усещане за спокойствие, пиши Би Би Си.

През 2025 г. глобалните войни се изострят, граничният контрол се затяга, а търговското напрежение продължава да нараства. Според Глобалния индекс за мир (GPI) за 2025 г. броят на конфликтите между държави е достигнал най-високото си ниво от Втората световна война насам, като само тази година са избухнали още три. Много страни реагират със засилена милитаризация.

Въпреки тези мрачни статистики, някои държави продължават да поставят мира като приоритет. Индексът, изготвен от Института за икономика и мир, следи 23 показателя – от външни конфликти и военни разходи до мерки за безопасност и сигурност като тероризъм и убийства. Страните, които заемат челните места в класацията, остават изключително стабилни вече близо две десетилетия – доказателство за дългосрочната устойчивост на политиките за опазване на мира.

Би Би Си разговаря с жители на някои от най-мирните държави в света, за да разберем как тези политики влияят на ежедневието и какво им дава уникално чувство за сигурност и спокойствие.

► Исландия

Заемайки първо място още от 2008 г., Исландия остава най-мирната нация в света, водеща и в трите ключови области: безопасност и сигурност, текущи конфликти и милитаризация. Тази година страната отчита дори 2% подобрение, като увеличава разликата с държавата на второ място в класацията.

Снимка: iStock

За местните това усещане за сигурност е част от ежедневието.

„Макар че суровите климатични условия, особено през зимата, не винаги създават чувство за безопасност - общността го прави“, казва Инга Роус Антониусдотир, родена в Исландия и генерален мениджър за Северна Европа в Intrepid Travel. „Можеш спокойно да се разхождаш сам вечер. Ще видиш бебета, които спят спокойно в колички пред кафенета и магазини, докато родителите им обядват или вършат своите задачи. А местната полиция не носи оръжие“.

Снимка: iStock

Инга отдава усещането за сигурност и на водещите в света политики за равенство между половете. „Равните възможности и стабилните социални системи създават по-справедливо и безопасно общество за всички“, споделя тя.

Снимка: iStock

Инга препоръчва на посетителите да усетят това спокойствие, като се включат в ежедневните ритуали на местните.

„Отидете да поплувате в геотермален басейн и поговорете със случайни хора в горещата вана; изкачете планина – било то кратък преход до връх Еся край Рейкявик или многодневен поход в централната част на страната. Истинската Исландия е в процъфтяващата музикална и арт сцена, в природата далеч от популярните забележителности и при всякакви метеорологични условия“, казва тя.

Снимка: iStock

► Ирландия

Макар и белязана от конфликти през втората половина на XX век, днешна Ирландия продължава да поставя мира на преден план. Страната получава особено високи оценки за намаляване на милитаризацията в сравнение с предходната година и е сред държавите с най-малко вътрешни и международни конфликти. Ирландия е и в топ 10 по отношение на обществена безопасност и сигурност, с ниски нива на престъпност и насилие.



Снимка: iStock

Това усещане за сигурност се разпростира в цялата страна.

„Дълбокото чувство за общност и дружелюбие кара човек да се чувства добре дошъл и спокоен, независимо дали е в малко градче или в голям град“, казва Джак Фицсимънс, жител на Килдър и директор в замъка Килкиа. Той смята, че силните системи за социална подкрепа и фокусът върху благосъстоянието на общността също така намаляват неравенствата и напрежението. „Хората тук се грижат един за друг. Това е място, в което можеш да поискаш помощ от непознат и той ще направи всичко възможно, за да ти помогне.“, добавя Фицсимънс.

Снимка: iStock

Спокойният характер на Ирландия също допринася за усещането за мир.

„Никога не си далеч от замък, тиха горска разходка или традиционна музикална вечер в уютен пъб. Животът тук тече с по-бавно темпо, а хората все още ценят разговора и разказването на истории. Това човешко свързване наистина изпъква“, казва Фицсимънс.

Снимка: iStock

На международната сцена страната поддържа военен неутралитет (което я възпира от членство в НАТО – една от четирите европейски държави, които не са част от Алианса) и предпочита дипломацията като средство за разрешаване на конфликти. Вътрешно Ирландия поставя приоритет върху опазването на природните и културни обекти и гарантира, че пътуващите винаги се чувстват добре дошли.

„Все още се учудвам колко изненадани са гостите от това колко дружелюбни са ирландците. За нас това е част от същността ни – имаме вродено чувство за гостоприемство към чужденците“, казва Фицсимънс.

► Нова Зеландия

Тази година Нова Зеландия се изкачва с две позиции до трето място в класацията, благодарение на подобрения в областта на безопасността и сигурността, както и по-малко демонстрации и последствия, свързани с тероризъм.

Като островна държава в Тихия океан, географията на Нова Зеландия ѝ осигурява естествена защита от външни конфликти, но вътрешната ѝ политика също създава усещане за мир сред жителите.

Снимка: iStock

„Законите за оръжията в Нова Зеландия са едни от най-строгите в света, което определено допринася за чувството за сигурност“, казва Миша Маникс-Опи, родена и израснала в страната и директор по обслужване на клиенти в компанията за релокация Greener Pastures. Тя отбелязва, че това е място, където децата ходят пеша на училище, хората оставят вратите си отключени, а шофьорите спират, за да помогнат, ако някой автомобил е аварирал край пътя. „Съществува общо доверие – в другите и в системите около теб – което създава истинско чувство за общност в ежедневието.“

Снимка: iStock

Освен силната социална защита и достъпа до универсално здравеопазване, новозеландците ценят връзката си с природата – независимо дали става дума за разходка по плажа, преход сред храсти или чаша вино под звездите, казва Маникс-Опи. Чувството за общност означава също така много фестивали и събития за всякакви възрасти, с акцент върху семейно ориентирана среда. Макар че много посетители идват заради природата, често именно усещането за сигурност и принадлежност към общността оставя най-силно впечатление.

Снимка: iStock

„Отвъд пейзажите от пощенски картички, Нова Зеландия има истинска дълбочина. Хората са искрени, маорската култура е богата и винаги присъства, а по-бавният ритъм на живот наистина може да промени гледната ти точка“, казва Маникс-Опи. „Един клиент ми каза, че макар Нова Зеландия да е красива, именно хората са нашата суперсила.“

► Австрия

Австрия падна с едно място тази година до четвърто, но все още се класира в топ пет. Подобно на Ирландия, Австрия прилага конституционно задължителна политика на неутралитет, което ѝ пречи да се присъединява към военни съюзи като НАТО. Това ѝ позволява да насочи вниманието и ресурсите си навътре.

Снимка: iStock

„Десетилетната политика на неутралитет на Австрия означава, че нацията инвестира в своите хора, вместо в конфликти“, казва Армин Пфуртшелер, собственик на спа хотел. „Силната мрежа за социална сигурност, здравеопазването от световна класа и отличното образование насърчават стабилността и доверието". Той живее в Нойщифт, в долината Щубай, където по негови думи хората се разхождат край река Рюц в полунощ, домовете остават отключени, а велосипедите стоят без заключване пред кафенета. „Безопасността не е просто статистика – тя е начинът, по който се усеща животът“.

Снимка: iStock

Пфуртшелер забелязва същото чувство на спокойствие и у гостите, които отсядат в долината. „След няколко дни раменете им се отпускат, стресът се стопява и те спят като деца. Започват да чуват звука на реката, да виждат светлината, която се сменя по планините, да чувстват радостта от дълбокото дишане. Това е най-голямото чувство за безопасност, което това място предлага: сигурността, че тук си свободен просто да живееш“, казва той.

Снимка: iStock

► Сингапур

Запазвайки шестото си място, градът държава Сингапур е единствената азиатска страна в топ 10 (Япония и Малайзия заемат съответно 12-о и 13-о място). Сингапур се класира особено високо по показателя за безопасност и сигурност, въпреки че поддържа едно от най-високите нива на военни разходи на глава от населението в света – изпреварен единствено от Северна Корея и Катар. Липсата на текущи конфликти и вътрешната сигурност създават силно усещане за безопасност за повечето жители.

Снимка: iStock

„Ходя пеша късно през нощта и не се страхувам. Има 100% комфорт и взаимно доверие в системата, което създава спокойна, грижовна и мирна среда“, казва жителката Синрън Хан.

Снимка: iStock

Макар че консервативната позиция на Сингапур по отношение на правата на ЛГБТ+ общността ограничава някои свободи, социалният напредък се забелязва чрез събития като прайд фестивала Pink Dot. Много хора споделят, че са се чувствали по-сигурни на тазгодишното събиране в сравнение с предишни десетилетия, докато по-младите сингапурци настояват за по-широко приемане.

Хан препоръчва на посетителите да се възползват от свободата, която идва с усещането за сигурност – като разходка край реката в 2:00 ч. сутринта, похапване от уличен продавач късно през нощта или посещение на парка след тъмно.

⇒ Ето и пълния списък на тoп 10 на държавите според Глобалния индекс на мира през 2025 г.:

1. Ислания

2. Ирландия

3. Нова Зеландия

4. Австрия

5. Швейцария

6. Сингапур

7. Португалия

8. Германия

9. Словения

10. Финландия

Редактор: Цветина Петрова