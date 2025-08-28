Снимка: iStock
-
Изравнителни сметки и нови цени на газа: Какво да oчакваме на прага на отоплителния сезон
-
10-часов работен ден 4 дни в седмицата: Какви ще са ползите от промените за работещите и бизнеса в Гърция
-
Жители на Несебър настояват за обезопасяване на Околовръстното на „Слънчев бряг”
-
Спор заради размерите на куфар: Защо онкоболна жена не успя да се качи на самолет
-
Спортни новини (27.08.2025 - лятна късна)
-
Протест прекъсна колоездачната обиколка на Испания – „Вуелтата“
Дори след подписка и писма до институциите, трайно решение на проблема все още няма
Жители на угърчински села готвят граждански протест заради постоянни проблеми с тока. Хората се оплакват, че чести аварии и планови изключвания затрудняват домакинствата и бизнеса, съсипват електроуреди, спират интернета и нарушават нормалния ритъм на живот. Дори след подписка и писма до институциите, трайно решение на проблема все още няма.
Все още има населени места у нас без ток, протестиращи блокираха главен път
Хората споделят, че са подложени на постоянен тормоз – токът не спира само при вятър и дъжд, а и при профилактиките, които продължават около 15 дни от сутрин до вечер. Жителите обясниха, че им се налага да изхвърлят хранителните си продукти и лекарствата, защото не могат да ги съхраняват правилно.
Хората обявиха, че са писали писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков и са му дали срок да отговори, а ако това не се случи, ще пишат и до парламентарната комисия по енергетика. Ако и оттам не получат отговор, ще излязат на граждански протест.
Още по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни