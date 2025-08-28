Жители на угърчински села готвят граждански протест заради постоянни проблеми с тока. Хората се оплакват, че чести аварии и планови изключвания затрудняват домакинствата и бизнеса, съсипват електроуреди, спират интернета и нарушават нормалния ритъм на живот. Дори след подписка и писма до институциите, трайно решение на проблема все още няма.

Хората споделят, че са подложени на постоянен тормоз – токът не спира само при вятър и дъжд, а и при профилактиките, които продължават около 15 дни от сутрин до вечер. Жителите обясниха, че им се налага да изхвърлят хранителните си продукти и лекарствата, защото не могат да ги съхраняват правилно.

Хората обявиха, че са писали писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков и са му дали срок да отговори, а ако това не се случи, ще пишат и до парламентарната комисия по енергетика. Ако и оттам не получат отговор, ще излязат на граждански протест.

