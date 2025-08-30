България отбелязва 148 години от Шипченската епопея - боевете за старопланинския проход през 1877 година предрешили Руско - турската война и Освобождението. С мащабна и атрактивна възстановка на връх Свети Никола се почита паметта на загиналите за свободата на България.

Николай Байнов от клуб "Традиция" обясни, че тази година във възстановката участват около 240 души. Те са облечени в реплики на униформи от преди 148 години и ще използват автентични оръжия.

Повече по темата гледайте във видеото.