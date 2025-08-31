Пиянорексията - отказваш да се храниш, за да консумираш повече алкохол, без страх от увеличаване на приема на калории. Тази много лоша идея набира все повече популярност и тревожи лекарите.

„Пиянорексията“ е неологизъм, създаден от думите пиян и анорексия. За първи път се появява преди 15 години в "Ню Йорк Таймс" в статията „Гладуване с коктейл“. Подчертавайки, че терминът няма нищо общо с медицината, журналистката Сара Кършоу го използва, за да опише как някои хора са възприели доброволно поведение на гладуване, за да ограничат наддаването на тегло, свързано с консумацията на алкохол.

Оттогава феноменът е обект на по-задълбочени изследвания. Той повдига сериозни проблеми с психичното здраве и поставя под въпрос ролята на естетическите норми и социалния натиск.

Пиянорексията се определя като набор от рискови хранителни поведения, включително форми на ограничение (гладуване, пропускане на хранения), прочистващо поведение (като самопредизвикано повръщане) и прекомерна физическа активност. Тези поведения преследват две основни цели: да се избегне наддаване на тегло, свързано с консумацията на алкохол, или да се постигне по-бързо състояние на опиянение. Те могат да се възприемат по различно време, независимо дали преди пиене (в очакване), по време на него (особено по време на празнични вечери) или след това, като средство за компенсиране впоследствие.

Ефектите от пиянорексията не се ограничават само до алкохола. Няколко проучвания показват, че тя често е част от по-широк спектър от хранителни разстройства, присъстващи дори извън парти средата. В крайна сметка, тези поведения биха могли да допринесат за дългосрочното развитие на хранителни разстройства при някои млади хора.

Психологически, този тип поведение изглежда отразява и по-дълбока емоционална уязвимост. Депресия, тревожност, психологически дистрес, трудности при регулиране на емоциите, история на злоупотреба или несигурност в близки отношения са често съобщавани сред засегнатите млади хора.

Редактор: Цветина Петкова