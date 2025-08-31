Снимка: iStock
Според публикациите медицински екип изчаквал близо 20 мин. за разрешение, което така и не било дадено
Турски гастарбайтер е починал след сърдечен удар в буферната зона между граничните пунктове „Капъкуле” и „Капитан Андреево”, пише БНР. Жертвата е идентифицирана като Шемсетин Тан.
По информация на турските медии турска линейка не е била допусната от българските власти да влезе и да окаже помощ. Според публикациите медицинският екип е изчаквал близо 20 минути за разрешение, което така и не е било дадено.
По-късно пациентът е транспортиран с българска линейка до болницата в Свиленград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починал.
Случаят предизвика силен отзвук сред гурбетчиите, които обвиняват бюрократичните пречки в спешната помощ, че костват човешки животи, отбелязват турските издания.Редактор: Калина Петкова
