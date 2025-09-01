Най-малко двама души загинаха, а осем полицаи от Кения пострадаха при инцидент с две бронирани машини в столицата на Хаити, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на официални представители.

Едната от жертвите и всички ранени са били част от мисията на ООН за борба с бандите в размирната карибска държава. Другият загинал е цивилен, пише в изявление на говорител на мисията. Трима от ранените са в тежко състояние и са откарани в съседната Доминиканска република за лечение, съобщиха властите.

Un policier kényan et 1 civil ont péri, et 8 autres officiers de la MMS ont été blessé, lors d'un terrible accident à Pèlerin, impliquant deux véhicule de la MMS, ce dimanche 31 août 2025. Le véhicule a percuté un mur avant de se renverser.#Haïti #MMS pic.twitter.com/Jcn2MkNAUl — Jean Roody (@JhonRood1) September 1, 2025

Инцидентът е станал в покрайнините на столицата Порт о Пренс в неделя. Говорител на мисията посочи, че едната бронирана машина е теглила друга, повредена машина, но междувременно и тя е претърпяла авария.

С това общият брой на загиналите кенийски полицаи в Хаити от началото на мисията преди повече от година става трима. Един бе убит при атака от страна на банда, а друг остава в неизвестност и се предполага, че е загинал.

Kenyan MSS officer, Haiti civilian dead after fatal road accident; eight officers injured, Miami Herald reportshttps://t.co/fhKebnIgqy pic.twitter.com/sLWSddsNyC — John McCarthy (@EducatedGuest93) September 1, 2025

Редактор: Цветисиана Костова