Инцидентът е станал в покрайнините на столицата Порт о Пренс

Най-малко двама души загинаха, а осем полицаи от Кения пострадаха при инцидент с две бронирани машини в столицата на Хаити, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на официални представители. 

След стрелбата по пътнически самолети: САЩ спряха полетите до Хаити

Едната от жертвите и всички ранени са били част от мисията на ООН за борба с бандите в размирната карибска държава. Другият загинал е цивилен, пише в изявление на говорител на мисията. Трима от ранените са в тежко състояние и са откарани в съседната Доминиканска република за лечение, съобщиха властите. 

Инцидентът е станал в покрайнините на столицата Порт о Пренс в неделя. Говорител на мисията посочи, че едната бронирана машина е теглила друга, повредена машина, но междувременно и тя е претърпяла авария.

С това общият брой на загиналите кенийски полицаи в Хаити от началото на мисията преди повече от година става трима. Един бе убит при атака от страна на банда, а друг остава в неизвестност и се предполага, че е загинал.

Редактор: Цветисиана Костова
Източник: Анелия Пенкова, БТА

Последвайте ни