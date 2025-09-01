Дуейн „Скалата“ Джонсън призна, че „изгарящото желание“ да се изрази като актьор го е подтикнало да приеме роля в „The Smashing Machine“, който трябваше да има премиера на кинофестивала във Венеция, предаде АФП.

Най-известен като кечист, превърнал се в звезда на холивудските блокбъстъри, 53-годишният Джонсън сподели, че в индустрията има натиск, защото „билетите говорят силно“ и това може „да те постави в категория и в ъгъл“.

Брус Уилис и Дуейн Джонсън – Скалата в смъртоносна битка в "G.I.Joe: Ответен удар”

„Разбирах го, снимах тези филми, харесвах ги, забавлявах се. Някои бяха много добри и успешни, други – не толкова“, каза звездата от „Бързи и яростни“ по време на първото си участие на европейски фестивал.

„Просто имах това изгарящо желание и този вътрешен глас, който казваше: "Ами ако? Ами ако има повече и аз мога?"“, разказа Джонсън за предизвикателството да се надскочи.

Ролята в „The Smashing Machine“ сякаш е създадена за него – той играе кечиста Марк Кер, реален пионер в смесените бойни изкуства в началото на века.

За разлика от много от предишните роли на Джонсън, Кер е сложен и многопластов персонаж – нежен, но проблемен мъж, който се бори със зависимости. В центъра на двучасовия филм на американския режисьор Бени Сафди е и взривоопасната му връзка с бившата му съпруга Доун (в ролята Емили Блънт).

„Филмът не е за битки. Това е любовна история за Марк и Доун и тяхната връзка“, каза Джонсън, като допълни, че е трябвало да качи мускулна маса по настояване на Сафди.

Джонсън отдаде заслугата за подкрепата на „най-добрата си приятелка“ Блънт, която го насърчила да се изрази. А тя от своя страна похвали изпълнението му: „Едно от най-невероятните неща беше да го видя напълно да изчезне, почти призрачно. Когато влезе като Марк за първи път, промени въздуха в стаята“.

Двамата вече са играли заедно в „Jungle Cruise“ на Disney през 2021 г.

Кер, който също е във Венеция за промоцията на филма, заяви, че е доволен от резултата: „Трудно е да се опише колко внимание към детайла е вложено“. За пресъздаването на образа му Кер добави: „Имам 20-годишен син, който го видя и не можеше да повярва“.

„The Smashing Machine“ е един от 21-те филма, състезаващи се за „Златен лъв“ във Венеция.

Редактор: Мария Барабашка