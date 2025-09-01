Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че ще посети Китай за среща с руския президент Владимир Путин, след което ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в Словакия, съобщи „Киев Индипендънт“.

Последното изявление на Фицо бележи промяна в тона му, тъй като по-рано той отхвърляше възможността за среща със Зеленски, твърдейки, че няма причина за такава и обвинявайки украинския лидер, че „го мрази“.

Фицо ще посети Китай на 3 септември, за да участва в събитията по повод годишнината от капитулацията на Япония през Втората световна война. Там е предвидена среща с Путин. Два дни по-късно словашкият премиер ще бъде домакин на Зеленски в Братислава.

В обръщение по повод Деня на Конституцията Фицо изрази „съжаление“, че ще бъде единственият лидер от ЕС, присъстващ на военния парад в Китай, който отбелязва края на Втората световна война в Азия. Той допълни, че словашкото правителство е информирало върховния представител на ЕС Кая Калас за планираното посещение.

По време на визитата в Китай Фицо се очаква да се срещне също с китайския президент Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди.

„Светът е свидетел на създаването на нов многополюсен свят“, каза Фицо – израз, често използван в руската официална реторика. Той обвини ЕС, че не признава този нов глобален ред. Коментарите му отразяват наратива, който Кремъл често използва, за да оправдае външната си политика, включително пълномащабното нахлуване в Украйна.

Откакто пое поста през 2023 г., Фицо промени курса на Словакия, прекратявайки военната помощ за Киев и поставяйки под въпрос ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия.

