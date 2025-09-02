Снимка: iStock
Заповедта на областния управител е издадена в понеделник
Обявиха частично бедствено положение в 12 населени места в област Плевен за седем дни заради липсата на вода. Заповедта на областния управител е издадена в понеделник по искане на кметовете на града и Долна Митрополия.
До края на седмицата град Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, както и селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Биволаре и Победа ще разчитат на бутилирана изворна вода за болници, детски градини, училища и социални заведения.
Кметът на Плевен: Към града се подава достатъчно количество вода
