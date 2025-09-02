Канадският актьор Греъм Грийн, най-известен с ролята си в „Танцуващият с вълци“, е починал на 73-годишна възраст, съобщи неговият мениджър, цитиран от Би Би Си.

„С дълбока тъга обявяваме мирната кончина на многократно награждавания, легендарен актьор Греъм Грийн“, се казва в изявление на Гери Джордан. Според медията той е починал от естествена смърт.

Грийн беше номиниран за „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в Кикинг Бърд в епичния уестърн на Кевин Костнър от 1990 г. „Танцуващият с вълци“.

Той е член на племето онайда и израства в резерватa „Шестте нации“ в Онтарио. Преди да започне актьорскатаси кариера, работи като сценарист и технолог, както и като музикант в рок група.

RIP Graham Greene. Every time he popped up on screen when I was a kid, my mom would excitedly point him out for being an actual Native on the screen. Able to be deadly serious and infinitely hilarious (even in smaller roles like Last of Us), he ate up the screen. Nʌki’wah brother pic.twitter.com/7ijBtoDztw

— Jordan Maison (@JordanMaison) September 1, 2025

Пробивът му идва именно с „Танцуващият с вълци“, където ролята на лечителя от племето лакота му носи международно признание. Сред другите му запомнящи се участия са „Маверик“ (1994), „Умирай трудно 3“ (1995), „Здрач: Новолуние“ (2009) и „Дивата река“ (2017).

Редактор: Цветина Петкова