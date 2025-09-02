Новият политически сезон в България се очаква да бъде не по-малко динамичен и конфликтен от предишния. Гости тази сутрин в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS - журналистът на „24 часа” Едуард Папазян и „Сега” Людмил Илиев, коментираха какво очакват.

Едуард Папазян прогнозира, че една от основните оси на политическото противопоставяне през новия сезон ще бъде битката между президента Румен Радев и политическите партии. Според него с наближаването на края на мандата му през 2026 г., президентът все по-активно се възползва от общественото недоволство срещу управляващите, за да укрепи личните си политически позиции.

Прогнози за новия политически сезон: Какво да очакваме след петия вот на недоверие?

„Появяват се настроения и движения в обществото, които подсказват, че то не е много доволно от това как се управлява страната.. За съжаление президентът Радев използва това нещо за лични цели, за да може да набере скорост преди края на мандата“, коментира Папазян.

Според Людмил Илиев новият сезон изглежда като директно продължение на стария, без съществени промени в динамиката или приоритетите на политическите сили.

„Виждаме протести, които вече наблюдавахме и преди два месеца – срещу овладяването на държавните органи от управляващите и срещу въвеждането на еврото. Те ще се възобновят и сега“, коментира Илиев.

Битката за "Дондуков" 2: Какви ще бъдат номинациите?

В центъра на вниманието остава и дълго подготвяното пренареждане на държавните институции, което управляващите осъществяват още от началото на мандата си. Сред ключовите точки на напрежение е отказът на президента Радев да потвърди предложеното назначение за председател на ДАНС – пореден епизод от напрежението между президентството и правителството.

Редактор: Петър Иванов