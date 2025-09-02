На 84 години почина Ханс Щиман - архитектът, ръководил реконструкцията на Берлин след обединението на Германия, предаде ДПА.

Асоциацията на архитектите и инженерите на Берлин-Бранденбург потвърди смъртта на Щиман във вторник. Между 1991 г. и 2006 г. той бе директор на строителството в Сената - общинското управление на обединения град след падането на Берлинската стена през 1989 г.

В съобщение за кончината на архитекта вестник "Франкфуртер Алгемайне цайтунг" подчертава, че никой друг градоустройствен специалист не е оказал такова влияние върху имиджа на голям германски град през последните 50 години.

Ханс Щиман изиграва решаваща роля във възстановяването на центъра на града, силно разрушен през Втората световна война и изграждането на Берлинската стена, а също така участва и в големи проекти като новия "Потсдамер плац", "Паризер плац" около Бранденбургската врата и развитието на "Сити вест" около известната търговска улица "Курфюрстендам".

Hans Stimmann: Berlins prägender Stadtgestalter ist tot https://t.co/oh6TEDWIPD pic.twitter.com/d28Goxcv8Q — Berliner Morgenpost (@morgenpost) September 2, 2025

Щиман нарича „критична реконструкция“ своята философия, която включва интензивното използване на камък и решетъчни фасади.

„Не съм диктатор на вкуса само, защото имам доста добра способност да различавам добра от лоша архитектура“, казва веднъж архитектът. Въпреки това "Франкфуртер Алгемайне цайтунг" не спестява и критиките към работата на Щиман в Берлин заради нейния еднообразен и тромав стил, но като цяло, според вестника, успехите преобладават над неуспехите му.

Er prägte das Gesicht Berlins nach dem Mauerfall: Nun ist der Architekt und Stadtplaner #HansStimmann im Alter von 84 Jahren gestorben. Eines vermisste er noch zuletzthttps://t.co/Fnx2ej6bbq — Monopol-Magazin (@MonopolMagazin) September 2, 2025

Ханс Щиман е починал в родния си град Любек на 30 август.

