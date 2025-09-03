Аманда Сейфрид беше обзета от емоции, когато новият ѝ филм „The Testament of Ann Lee“ на режисьорката Мона Фастволд получи 15-минутна овация на кинофестивала във Венеция – изпреварвайки „Франкенщайн“ като най-дългата на фестивала досега.

Съсценаристът Брейди Корбет се забавляваше с публиката, докато Сейфрид, със сълзи на очи, вдигаше юмруци във въздуха. Аплодисментите вече продължаваха седем минути, когато актрисата прошепна: „Какво трябва да правим сега?“ Фастволд – съсценарист и на миналогодишния носител на „Сребърен лъв“ и трикратен носител на „Оскар“ „Бруталистът“ – се усмихваше, окрилена от бурния прием.

След десетата минута част от зрителите в партера започнаха да се разотиват, но балконът, изпълнен с членове на екипа и потенциални купувачи, продължи да аплодира. Корбет и Фастволд напуснаха залата, преди овациите напълно да утихнат.

„Мисля, че на хората им хареса“, каза Сейфрид пред Variety, докато напускаше театъра.

Актрисата играе главната роля на Ан Лий, а Луис Пулман е в ролята на брат ѝ Уилям Лий. Във филма участват още Томасин Макензи, Стейси Мартин, Тим Блейк Нелсън, Кристофър Абът и Матю Биърд.

„The Testament of Ann Lee“ е описван като „епична притча“ – спекулативен разказ за живота на Ан Лий, една от малкото жени-религиозни водачи на XVIII век и основателка на движението на шейкърите. Те са емигрирали от Англия, първоначално заселили се в Ню Йорк, и са известни със своето екстатично богослужение, въздържание и прост начин на живот. Днес от движението са останали едва трима членове.

Макар филмът да не е мюзикъл, Сейфрид пее в него. Музиката е дело на Даниел Блумбърг – носител на „Оскар“ за „Бруталистът“. Относно пеенето си във филма актрисата коментира пред Variety: „Част от него не беше пеене. Антипеене? Голяма част бяха животински звуци, а не мелодични. И беше по-малко свързано със слушането на самата себе си.“

Редактор: Мария Барабашка