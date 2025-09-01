Снимка:Getty Images
Джуд Лоу и Алисия Викандър са сред звездния каст на лентата
Политическият трилър „Магьосника от Кремъл“, с участието на Джуд Лоу в ролята на Владимир Путин и Пол Дано като политическия му съветник Вадим Баранов, беше аплодиран 10 минути по време на премиерата на тазгодишния филмов фестивал във Венеция. Режисьор на лентата е французинът Оливие Асаяс, който има опит с подобни теми.
В миналото той се е занимавал с противоречиви персонажи, замесени в политически схеми, като венецуелския революционер Илич Рамирес Санчес („Карлос“) и шпионската мрежа, известна като Кубинската петица (WASP Network). И все пак, в „ Магьосникa от Кремъл “, неговият дебютен филм на английски език, френският режисьор разширява границите с фино, на моменти мрачно комично изобразяване на Владимир Путин. Филмът проследява възхода на руския лидер на власт на фона на постсъветския хаос, подпомогнат от Баранов - измислен герой, чийто прототип е Владислав Сурков, бивш съветник на Путин.
„Това е драма, екшън. Става въпрос за опит да се осмисли хаосът, който трансформира нашия свят по най-странните, най-тревожни начини", каза Асаяс при обявяването на лентата.
Филмът е адаптация на Асаяс и Еманюел Карер по бестселъра на Джулиано да Емполи от 2022 г. „Магьосника от Кремъл“.
В разговор с Variety в навечерието на фестивала, Асаяс казва, че е замислял „Магьосника от Кремъл“ като изследване на основите на „съвременния политически свят“, а не само като „историята на произхода на Путин“.
Той знае, че многостранното изобразяване на Путин може да предизвика известен обрат. Асаяс каза още, че е „нито първият, нито последният, който изобразява ужасни герои“, като посочи филми като „Белязаният“, „Кръстникът“, „Носферату“ и собствения си, номиниран за „Еми“, „Карлос“.
„Винаги съм чувствал дълбоко в себе си, че този въпрос за злото и неговата двусмисленост е нещо, което принадлежи и винаги е принадлежало на киното“, казва той.
Асаяс обаче твърди, че публиката е „може би по-малко е свикнала с изобразяването на политическото зло“, което „не е нещо, което показваме, а нещо, което понасяме“.
„Това, което прави този филм уникален, е именно фактът, че той показва последствията от политическото зло, но също така се опитва да изобрази неговата същност. Как функционира неговият вътрешен механизъм“, казва Асаяс.
Докато Асаяс посочва, че той и Еманюел Карер са се стремили към точност, те са съчинили някои сцени и са доразвили единствения голям женски персонаж в книгата – Ксена, любимата на Баранов, изиграна от Алисия Викандер. Ролята е написана специално за Викандер, тъй като Асаяс наскоро е работил с нея върху „Ирма Веп“.
Въпреки звездния актьорски състав (включително Уил Кийн като Борис Березовски; Том Стъридж като Дмитрий Сидоров, персонаж, за който се предполага, че е вдъхновен от реален олигарх; и Джефри Райт като американски писател) и уважаваните продуценти - Оливие Делбоск и френското студио Gaumont, „Магьосника от Кремъл“ не е бил лесен проект за финансиране, казва Асаяс.
„Този филм беше особено труден за реализиране, защото това е история, която се развива в Русия, на места, които съществуват, но до които нямахме достъп. Беше немислимо да снимаме в Русия“, посочва режисьорът.
В крайна сметка „Магьосника от Кремъл“ е заснет изцяло в Латвия, където „производствените разходи бяха по-ниски, отколкото в повечето държави“.
"Един от многото положителните аспекти на създаването на филма в Латвия беше, че имахме достъп до информация от първа ръка за историята, героите и т.н., така че нищо не беше оставено на случайността. В Латвия има доста руски бежанци, което ни позволи да имаме актьори с руски акцент. Аз успях да завърша проучването си, да валидирам историческата реконструкция с разкази от първа ръка от политически журналисти и руснаци, които емигрираха", споделя още Асаяс.Редактор: Цветина Петрова
