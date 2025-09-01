Политическият трилър „Магьосника от Кремъл“, с участието на Джуд Лоу в ролята на Владимир Путин и Пол Дано като политическия му съветник Вадим Баранов, беше аплодиран 10 минути по време на премиерата на тазгодишния филмов фестивал във Венеция. Режисьор на лентата е французинът Оливие Асаяс, който има опит с подобни теми.

В миналото той се е занимавал с противоречиви персонажи, замесени в политически схеми, като венецуелския революционер Илич Рамирес Санчес („Карлос“) и шпионската мрежа, известна като Кубинската петица (WASP Network). И все пак, в „ Магьосникa от Кремъл “, неговият дебютен филм на английски език, френският режисьор разширява границите с фино, на моменти мрачно комично изобразяване на Владимир Путин. Филмът проследява възхода на руския лидер на власт на фона на постсъветския хаос, подпомогнат от Баранов - измислен герой, чийто прототип е Владислав Сурков, бивш съветник на Путин.

“The Wizard of the Kremlin,” a political thriller starring Jude Law as Vladimir Putin and Paul Dano as his right-hand Vadim Baranov, earned a 10-minute standing ovation at #VeniceFilmFestival.https://t.co/IY8tt3bjNR pic.twitter.com/zq7WZRSYwS — Variety (@Variety) August 31, 2025

„Това е драма, екшън. Става въпрос за опит да се осмисли хаосът, който трансформира нашия свят по най-странните, най-тревожни начини", каза Асаяс при обявяването на лентата.

Филмът е адаптация на Асаяс и Еманюел Карер по бестселъра на Джулиано да Емполи от 2022 г. „Магьосника от Кремъл“.

„Магьосника от Кремъл” с Джъд Лоу – с премиера във Венеция

В разговор с Variety в навечерието на фестивала, Асаяс казва, че е замислял „Магьосника от Кремъл“ като изследване на основите на „съвременния политически свят“, а не само като „историята на произхода на Путин“.

Той знае, че многостранното изобразяване на Путин може да предизвика известен обрат. Асаяс каза още, че е „нито първият, нито последният, който изобразява ужасни герои“, като посочи филми като „Белязаният“, „Кръстникът“, „Носферату“ и собствения си, номиниран за „Еми“, „Карлос“.

„Винаги съм чувствал дълбоко в себе си, че този въпрос за злото и неговата двусмисленост е нещо, което принадлежи и винаги е принадлежало на киното“, казва той.

First look at Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ new film ‘THE WIZARD OF THE KREMLIN’



The film follows Putin’s rise to power amid post-Soviet chaos, aided by a versatile spin doctor. pic.twitter.com/ZdThfey2ou — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 27, 2025

Асаяс обаче твърди, че публиката е „може би по-малко е свикнала с изобразяването на политическото зло“, което „не е нещо, което показваме, а нещо, което понасяме“.

„Това, което прави този филм уникален, е именно фактът, че той показва последствията от политическото зло, но също така се опитва да изобрази неговата същност. Как функционира неговият вътрешен механизъм“, казва Асаяс.

Докато Асаяс посочва, че той и Еманюел Карер са се стремили към точност, те са съчинили някои сцени и са доразвили единствения голям женски персонаж в книгата – Ксена, любимата на Баранов, изиграна от Алисия Викандер. Ролята е написана специално за Викандер, тъй като Асаяс наскоро е работил с нея върху „Ирма Веп“.

Снимка: Getty Images

Въпреки звездния актьорски състав (включително Уил Кийн като Борис Березовски; Том Стъридж като Дмитрий Сидоров, персонаж, за който се предполага, че е вдъхновен от реален олигарх; и Джефри Райт като американски писател) и уважаваните продуценти - Оливие Делбоск и френското студио Gaumont, „Магьосника от Кремъл“ не е бил лесен проект за финансиране, казва Асаяс.

Снимка: Getty Images

„Този филм беше особено труден за реализиране, защото това е история, която се развива в Русия, на места, които съществуват, но до които нямахме достъп. Беше немислимо да снимаме в Русия“, посочва режисьорът.

В крайна сметка „Магьосника от Кремъл“ е заснет изцяло в Латвия, където „производствените разходи бяха по-ниски, отколкото в повечето държави“.

"Един от многото положителните аспекти на създаването на филма в Латвия беше, че имахме достъп до информация от първа ръка за историята, героите и т.н., така че нищо не беше оставено на случайността. В Латвия има доста руски бежанци, което ни позволи да имаме актьори с руски акцент. Аз успях да завърша проучването си, да валидирам историческата реконструкция с разкази от първа ръка от политически журналисти и руснаци, които емигрираха", споделя още Асаяс.

Редактор: Цветина Петрова