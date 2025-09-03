Мнима врачка обра възрастна жена от Горна Оряховица. Случаят е от 31 август 2025 г. около 18 ч., когато на път за пазар 79-годишна жителка на града била спряна от непозната. Тя казала, че на възрастната жена ѝ била направена “черна магия за смърт в семейството”.

Извършителката искала от потърпевшата различни вещи, както и сума пари, за да „развали магията”. В кърпа вързала 2400 лева, за които било указано да не се пипат в продължение на три дни. Пострадалата се усъмнила в ритуала и след проверка на сумата установила липса на 650 лева.

Осъдиха жена, измамила „омагьосан” да ѝ плати 9000 лв. за ритуал с восък и яйца

След подаване на сигнал на 02.09.2025 г. в РУ Горна Оряховица е образувано досъдебно производство за извършено престъпление.