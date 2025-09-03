Председателят на Националното събрание на Южна Корея У Уон-шик стисна ръката на севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на мащабния военен парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война и победата на Китай във Втората китайско-японска война, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, позовавайки се на изявление на неговата канцелария.

Двамата си размениха кратки поздрави, преди да застанат и да наблюдават парада на площад "Тянанмън" в центъра на Пекин, подчертаха от канцеларията, без да дават подробности дали е имало по-нататъшни контакти.

Китай с мащабен военен парад по случай края на Втората световна война

У Уон-шик се срещна и с китайския президент Си Цзинпин. По време на срещата У прикани Си да присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се състои идния месец в Южна Корея. Това бе втората срещата между двамата след разговорите помежду им в град Харбин, столица на провинция Хейлунцзян, през февруари.

Председателят на Националното събрание на Южна Корея се срещна и с руския президент Владимир Путин и призова за подкрепата на Москва за около 130 южнокорейски компании, които действат на територията на Русия.

Редактор: Емил Йорданов