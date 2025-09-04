Картина, открадната от нацистите преди 80 години, беше открита в Аржентина. "Портрет на дама“ от италианския майстор Джузепе Гисанди е била забелязана миналия месец в обява за продажба на къща. Кадърът е бил качен на уебсайта на агенция за недвижими имоти, а властите установиха, че домът е на дъщерята на нацистки беглец.

Покойният вече мъж е бил висш съветник на Херман Гьоринг, заместник на Хитлер. При полицейското претърсване на къщата миналата седмица картината е липсвала, а на нейно място било окачено друго пано с коне. Вчера обаче, дъщерята се е явила в полицията и е предала произведението. Заедно със съпруга ѝ са поставени под домашен арест и вероятно ще бъдат изправени пред съда.

