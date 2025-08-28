По време на горските пожари, които опустошиха Лос Анджелис по-рано тази година Гилермо дел Торо прави всичко възможно, за да спаси колекцията си от сувенири на ужасите, която е събирал цял живот. Желанието му да защити вещите, които обича, го кара да вземе едно трудно решение - да се откаже от някои от тях. Затова той обяви, че ще продаде част от колекцията си, което ще се случи по време на търг в Heritage Auctions

Онлайн наддаването ще се проведе в три етапа, като първият ще започне на 26 септември и включва над 100 предмета. Останалата част ще бъде пусната догодина.

Оскар Айзък и Миа Гот представиха трейлъра на "Франкенщайн" на Гилермо дел Торо (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дел Торо е един от най-уважаваните режисьори в индустрията. Очарованието на неговите чудовища и визуален стил оказват влияние върху много творци и фенове на киното.

Роденият в Мексико режисьор е любител на ужасите, а също така е и колекционер.

"Мрачната къща"

Носителят на „Оскар“ отдавна е и единственият пазач на т.нар. „Мрачната къща“. Тя се простира върху две къщи и половина в Санта Моника, почти преливащи от хиляди зловещи същества, емблематични комиксови рисунки и картини, книги и филмови реквизити.

2 aspects of the Hellboy room in Bleak House (in progress) pic.twitter.com/nWbQJYeC6I — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 6, 2024

Къщите функционират не само като музеи, но и като библиотеки и работни пространства.

„Обичам това, което имам, защото живея с него. Всъщност съм малко луд, защото казвам „здравей“ на някои от фигурите в реален размер, когато включа лампата“, казва дел Торо пред "Асошиейтед прес", седнал в трапезарията на една от къщите - сега "убежище" за сувенири от Haunted Mansion. „Това не е случайна колекция", допълва той.

Търгът включва рисунки и уникални реквизити от класическите филми на дел Торо, както и емблематични произведения като илюстрациите на Бърни Райтсън за „Франкенщайн“ и пинъп рисунките на Майк Миньола за Hellraiser.

One view of the Haunted Mansion room in Bleak House- (redec. in progress) pic.twitter.com/O1Ox9jLIBm — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 30, 2023

Грижата за колекцията „Мрачната къща“ е като да си в „автобус със 160 деца, които са много непослушни, а трябва да шофираш девет часа“, казва дел Торо. „Трябва да си почина.“

Търгът ще даде на режисьора малко почивка от трудоемката поддръжка на колекцията. Къщите трябва да поддържат определена температура, без пряка слънчева светлина – всичко това се следи единствено от него, като той често прекарва по-голямата част от деня си там.

Simon Lee’s CTHULHU (4 hour paint job) in the Horror Library of Bleak House- pic.twitter.com/FtiO3qo9rl — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 8, 2023

Дел Торо избира рамката за всяка рисунка, бърше прах от всички артефакти и подрежда всяка лавица за книги предимно сам. А защо прави всичко това без помощ? Дел Торо разказва, че веднъж видял някой да „почиства маслена картина с Windex и едва не получих инфаркт“.

Всяка стая е организирана по тема. Дел Торо обикновено прекарва целия си работен ден в една от къщите, която избира в зависимост от задачите си. Трапезарията на Haunted Mansion например е отлично място за писане.

„Ако можех, щях да живея в Обитаваната от духове къща“, кавза той.

Frankenstein Hall at Bleak House. pic.twitter.com/DrZuPXK3Gw — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 27, 2023

Изграждане на мини "Мрачна къща"

При избора на артикули за продажба, Дел Торо казва, че „иска някой да може да пресъздаде мини версия на „Мрачната къща“.

Сред предметите на търга са концептуални скици и реквизит от дебютния му филм от 1992 г. „Кронос“, чак до по-новите му творби, като „Алеята на кошмарите“ от 2021 г.

Началните оферти варират от няколко хиляди долара до стотици хиляди. Една от рисунките на Райтсън за илюстрована версия на „Франкенщайн“ от 1983 г. на Мери Шели е най-скъпият артикул, започващ от 200 000 долара.

3 aspects of Harryhausen room at Bleak House- Cyclops 4 hours paint job pic.twitter.com/4Bojkbdwuy — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 9, 2023

Търгът включва и произведения на изкуството от легенди на комиксите като Ричард Корбен, Джак Кърби и Хърбърт Гигер. За тях Дел Торо е написал в каталога, че „представляват върха на изкуството на комиксите през последната четвърт на ХХ век“.

Други културни ценности в илюстрацията, представени на търга, включват редки изображения от късометражния филм от 1914 г. „Гърти, динозавърът“, един от най-ранните анимационни филми, и оригинални илюстрации за „Спящата красавица“ от Айвинд Ърл и Кей Нилсен.

„Като колекционери по същество пазите части от културата за поколения напред. Те не са ваши“, казва дел Торо. „Не знаем кои от произведенията, които държите, ще бъдат културно значими... след 100 години, след 50 години. Така че това е част от тежестта.“