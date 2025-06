Netflix пусна първия трейлър на игралния филм „Франкенщайн“ на Гилермо дел Торо.

Платформата представи за първи път новия, мрачен прочит на класическото чудовище от Холивуд по време на своето събитие Tudum, което се излъчи на живо в събота вечер.

Официалният синопсис на филма гласи:

„Блестящ, но самовлюбен учен създава същество чрез ужасяващ експеримент, който в крайна сметка води до гибел както на своя създател, така и на трагичното му творение.“

🎬🎥 В актьорския състав участват Оскар Айзък като д-р Виктор Франкенщайн, Миа Гот като Елизабет, Ралф Инесън като професор Кремпе, Джейкъб Елорди като Чудовището и Кристоф Валц като Харландер. Участват още Феликс Камерер, Ларс Микелсен, Дейвид Брадли, Кристиан Кавъри и Чарлс Данс.

На официалното събитие присъстваха Айзък и Гот.

"Звездата от "Лунен рицар" сподели пред репортери, че не е очаквал, че Гилермо дел Торо ще го покани да участва във филма. "Просто си седяхме и дълго разговаряхме. След това той ме погледна и каза: "Мисля, че ти трябва да бъдеш моят Виктор Франкенщайн." Все още не мога да повярвам", каза още актьорът. Той сподели още, че всеки ден е идвал развълнуван на снимачната площадка, а сцените, в които е трябвало да играе определи като красиви, трудни и експресивни.

Айзък описа новата лента като „голям, мексикански, мрачен, пищен и драматичен филм, съсредоточен върху героите.“

Only Monsters Play God.



Frankenstein, a film by Guillermo del Toro, is on Netflix this November. #TUDUM pic.twitter.com/geUPc563w6