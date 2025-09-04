Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ангажира да продължи да се бори за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев въпреки съмненията дали е възможно в скоро време Владимир Путин и Володимир Зеленски да се срещнат и да преговарят лице в лице.

"Нещо ще се случи, но те (бел. ред. Путин и Зеленски) все още не са готови за това. Но нещо определено ще се случи. И ние възнамеряваме да го предизвикаме", каза американският лидер пред CBS News.

Зеленски на среща с европейски лидери в Париж

Вчера Тръмп спомена, че в идните дни възнамерява да участва в разговори за войната, след като срещата му с Путин в Аляска не доведе до пробив. По думите на официален представител на Белия дом се очаква по-късно днес републиканецът да разговаря по телефона със Зеленски.

Също вчера, Путин каза, че е готов да се срещне с украинския лидер, ако той дойде в Москва, но добави, че всяка подобна среща трябва да бъде подготвена внимателно и да донесе реални резултати. Украинският външен министър отхвърли варианта подобни преговори да се състоят в руската столица.

Тръмп посочи, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.

"Мисля, че ще успеем да изгладим всички различия. Честно казано, мислех, че ще бъде по-лесно да се разбера с руската страна, отколкото с другите, но в действителност нещата с нея се оказаха малко по-сложни", посочи той.

Русия: Исканите от Украйна гаранции за сигурност са гаранции за опасност за Европа

Тръмп е недоволен от факта, че не може да спре войната в Украйна, която започна с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално той предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.

Редактор: Цветина Петкова