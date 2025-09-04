75-годишен българин се удави на плаж "Крионери" в Гърция, съобщава iNews. Инцидентът е станал около 13:45 часа в сряда. Мъжът е изваден от морето в безсъзнание. Веднага е била извикана линейка, а парамедици са му оказали първа помощ. След това той е бил транспортиран в болницата в Комотини, Сисманоглио, където е обявен за мъртъв.

18-годишен младеж се удави в Китен

Предстои аутопсия за установяване на точната причина за фаталния инцидент.

Това не е първият случай на удавяне на българин в Гърция това лято. Според данни на спасителните служби, силните морски течения са сред основните причини за инциденти по гръцкото крайбрежие.

Жена се удави в морето край „Слънчев бряг”



Гръцките власти напомнят на туристите да спазват стриктно указанията за безопасност на плажовете и да не влизат във водата при наличие на предупредителни флагове за опасни условия.

Редактор: Петър Иванов