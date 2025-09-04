Снимка: БТА
Една жена е тежко пострадала
Автомобил се вряза в група хора в германската столица Берлин, съобщи вестник "Билд". Инцидентът е станал в четвъртък около 13:10 часа местно време (14:10 часа българско време) в квартал "Вединг" в северната част на Берлин.
Сред пострадалите има много деца, а една жена е тежко ранена.
Позовавайки се на спешните служби, "Ройтерс" съобщи, че става дума за пътно произшествие.Редактор: Емил Йорданов
Източник: Анелия Пенкова/БТА
