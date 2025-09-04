Една жена е тежко пострадала

Автомобил се вряза в група хора в германската столица Берлин, съобщи вестник "Билд". Инцидентът е  станал в четвъртък около 13:10 часа местно време (14:10 часа българско време) в квартал "Вединг" в северната част на Берлин. 

Сред пострадалите има много деца, а една жена е тежко ранена. 

Позовавайки се на спешните служби, "Ройтерс" съобщи, че става дума за пътно произшествие. 

