Автомобил се вряза в група хора в германската столица Берлин, съобщи вестник "Билд". Инцидентът е станал в четвъртък около 13:10 часа местно време (14:10 часа българско време) в квартал "Вединг" в северната част на Берлин.

Сред пострадалите има много деца, а една жена е тежко ранена.

Кола се вряза в руското консулство в Сидни

Позовавайки се на спешните служби, "Ройтерс" съобщи, че става дума за пътно произшествие.

Редактор: Емил Йорданов