Мъж беше арестуван, след като се блъсна с колата си в портите на руското консулство в Сидни. Това съобщи австралийската полиция, след като звеното за дипломатическа защита се е отзовало на сигнала за съдействие от консулството.

Служители на реда са се опитали да говорят с шофьора, минути преди той да блъсне автомобила си в портите на консулството в предградие на Сидни. Задържаният не е разкрил името и мотивите си, а автомобилът е бил изваден от двора на сградата.

„Чух шум и излязох. Видях полицай с пистолет, насочен към един шофьор. Сякаш го молеше да излезе от колата. Доколкото разбирам, тя е била паркирана пред портата. Полицаят първоначално помолил господина в колата да излезе, но той не го направил. След това блъснал портата, влязъл в комплекса и продължил да кара по-навътре“, споделя очевидец.

Консулството беше затворено за кратко преди отново да отвори врати.

Редактор: Калина Петкова